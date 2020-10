Concerti in streaming Fondazione Arenacontinua in streaming:

Fondazione Arenacontinua in streaming: l’Orchestra scaligera guidata da Vittorio Bresciani propone da questa sera, venerdì 30 ottobre un concerto virtuale, cui sarà possibile parteciparecollegandosi allanuova webtv di Fondazione Arena e sulle piattaforme social della Fondazione. Tale iniziativa “virtuale” nasce dalla volontà di Fondazione Arena di non interrompere, ancora una volta, completamente la programmazione. Il Teatro Filarmonico ha riaperto le porte solo due settimane fa, e per evitare di richiuderle subito ha deciso quindi di proporre la stagione programmata (finché possibile) online. Il programma di questo primo concerto in streaming prevede musiche di tre grandi compositori ungheresi: Franz Liszt, Béla Bartók e ZoltánKodály. Di quest’ultimo compositore verranno eseguite le rarissime Danze di Marosszék, di Bela Bartok il celebre Concerto per viola e orchestra. Chiudono il programma le Rapsodie ungheresi n. 3,4,5 di Liszt. Il solista della viola sarà Giuseppe Mari, che dal 2013 ricopre il ruolo di spalla nell’orchestra veronese.