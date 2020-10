Adiconsum Verona e Caritas Diocesana Veronese, in campo per informare i consumatori… Una “Guida Energia” e una “Guida Bilancio Familiare”: regole e consigli sul risparmio in bolletta…

I cittadini troveranno, nella Guida Energia informazioni, su come leggere le bollette, controllare i consumi, evitare le truffe, nonché approfondimenti, sui vari bonus messi a disposizione, per far fronte al pagamento delle utenze. Gli argomenti trattati nella Guida Bilancio Familiare, riguardano, invece, la gestione del bilancio familiare, il credito ai consumatori, la lotta al sovraindebitamento e le possibilità di risparmio con la redazione del budget familiare. «Assistiamo ad un progressivo impoverimento – afferma Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona – per combattere il quale, è necessario consapevolizzare le person, sui propri diritti e sugli strumenti, messi a disposizione dalla legislazione vigente, per affrontare i momenti di crisi. Con l’iniziativa, avviata oggi, quale naturale proseguimento delle altre azioni, già messe in campo nell’ambito del medesimo progetto, Adiconsum Verona vuole essere vicina ai cittadini, nella difesa efficace delle loro legittime istanze e prevenire i fenomeni di crisi e sovraindebitamento». La finalità della campagna informativa, che prende il via oggi, e che, l’anno prossimo, interesserà altri quartieri cittadini, è raggiungere la maggior diffusione, tra i consumatori scaligeri, per informarli sui loro diritti, nel settore energetico e nella gestione dell’economia domestica. Il progetto IncubAzioni solidali, promosso dall’Associazione di carità San Zeno Onlus e dalla Caritas Diocesana Veronese, ha attivato una rete integrata del terzo settore veronese, al fine di intercettare famiglie e individui in condizioni di vulnerabilità. Adiconsum Verona partecipa all’iniziativa con attività di formazione, informazione e accompagnamento dei cittadini, con particolare riguardo dei soggetti a rischio sovraindebitamento. Le Guide sono consultabili e scaricabili via web collegandosi, per il Vademecum Energia, su https://adiconsumverona.it/decalogoenergia/ e, per il Vademecum Bilancio familiare, su https://adiconsumverona.it/decalogobilanciofamiliare/ . Le “Guide” sopra annunciate e descritte, da Adiconsum, Verona, e da Caritas Diocesana, Verona, sono a carattere didattico e istruttivo e, quindi, atte a fare conoscere, nei dettagli, tutte le particolarità, relative alle forniture di energia alle famiglie. Particolarità, che, dato il vocabolario, nelle bollette usato e l’insieme, talvolta, complicatissimo di numeri, che le stesse contengono, vengono, di massima, trascurate, dall’utente, mentre utile sarebbe, allo stesso, avere una conoscenza dettagliata dei dati, riguardanti i propri consumi, costi compresi. Le “Guide” saranno, quindi, di pratico aiuto, in materia.

Pierantonio Braggio