Cimice asiatica. Appare ancora sui frutti in pianta, preferisce mele e pere, trascura il kiwi e, nelle giornate di sole, si trasferisce su muri di edifici.

Da notare, che la capacità di volo della Cimice aumenta all’aumentare della temperatura, a partire dai 15 gradi, e che sono presenti ancora forme giovanili, in particolare di quinta età. Segnala ancora “Veneto agricoltura” che i sistemi di cattura massale, o totem (innescati con gli appositi feromoni e costituiti da pannelli adesivi di larga superficie – circa 1 / 2 metri quadri –, posti sopra contenitori con acqua saponata) sono in grado di intercettare quantità importanti di adulti, che si spostano verso i siti di svernamento – nell’ordine di oltre un migliaio di catture a settimana – anche se in calo rispetto alle scorse settimane.

Pierantonio Braggio