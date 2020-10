A Caldiero l'Amministazione solidale con gli esercenti

L'iniziativa che il Sindaco Lovato ha voluto, assieme al vicesindaco Fasoli ed all'ass.re Martinato per esprimere concretamente il sostegno del Comune alle attività economiche che fino al 24 novembre devono chiudere alla sera. Già da lunedì è partito sui social l'invito a sostenere bar, pizzerie, ristoranti e pasticcerie del paese.

Il Comune si è impegnato a promuovere concretamente il delivery e l'asporto che già molte, della trentina di attività, hanno iniziato a svolgere da lunedì sera.

Nel corso del collegamento sono stati chiesti chiarimenti sul nuovo Decreto Ristori e sulla TARI ed è stato chiesta la proroga dell'esenzione della TOSAP per i plateatici.

Anche i gestori di attività sportiva hanno chiesto sostegno alle loro attività, fortemente limitate.

L'appuntamento è alla prossima settimana per pubblicizzare ulteriormente le attività di Caldiero che faranno consegne a domicilio o asporto e per presentare le iniziative concrete prese dall'Amministrazione