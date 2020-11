GARDA: Nel fine settimana in cui si festeggiano tutti i Santi e i nostri defunti torna il trend del Monster Tourism

Vrbo propone un fine settimana goliardico sulle orme del mostro della Baia delle Sirene sul Lago di Garda!

L’esperto di case vacanza per le famiglie con oltre 2 milioni di proprietà tra cui scegliere in tutto il mondo, propone per il weekend di Halloween una forma di turismo che prende piede nel 2019 e che sembra essere ancora di tendenza: il Monster Tourism!

Quest’anno non si potrà viaggiare verso il Nuovo Messico alla ricerca di alieni grigi o tra i Carpazi dell’attuale Romania, un tempo Transilvania, ma di mostri da scovare l’Italia ne è assai fornita: da quelli appartenenti alla storia più recente come il misterioso mosto del Lago di Garda avvistato la prima volta nel 1965, passando per quelli mitologici come Scilla nello stretto di Messina, sino ai licantropi di cui si hanno avvistamenti nella Capitale risalenti alla metà degli anni 50’.

Tralasciando, quindi, i luoghi culto del Monster Tourism come ad esempio le Highlands scozzesi famose per il Mostro di Loch Ness, Vrbo propone soggiorni in case isolate e suggestive in Italia in cui giocare a ‘cacciatori di mostri’ per svelare misteri mai veramente risolti…. Da nord a sud il folklore italiano è ricco di streghe, spiriti, demoni e folletti, che in molte occasioni trovano un minimo di fondamento nell’attuale realtà a cominciare dal mostro del Lago di Garda presso la Baia delle Sirene in provincia di Verona...

LAGO DI GARDA – VENETO

Tra le acque del Lago di Garda si potrebbe nascondere il Mostro avvistato sin dal 1965 da un cronista locale e denominato da una guida turistica con il nome di ‘Bennie’, avvistato nella Baia delle Sirene poco distante dall’abitazione che propone Vrbo. Alcuni testimoni ritengono che potrebbe trattarsi di un oltremodo gigantesco pesce siluro cosa possibile visto che alcuni esemplari vivono fino a 60anni.

Per chi vuole provare a scovarlo, Vrbo propone questo rustico originale del 1700 in pietra, circondato da un grande giardino tra un frutteto, ulivi, il pascolo dei cavalli e un bosco. Il Rustico può ospitare un massimo di 6 persone ed è composto da una cucina con volta in pietra totalmente equipaggiata e un salotto con camino, due bagni, una camera matrimoniale con caminetto, una camera con due letti singoli, una terza camera con volta in pietra con letto matrimoniale, ampio camino e zona relax. All’esterno, dalle due terrazze, si può godere dell'incredibile vista su tutto il Lago di Garda. Inoltre all'interno della proprietà vi è un sentiero che porta direttamente in riva al Lago….