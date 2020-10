COO’EE FIRMA LA NUOVA CAMPAGNA PER MOLINO FAVERO

Proseguono le nuove acquisizioni per Coo’ee: Molino Favero, azienda che dal 1925 opera con successo nel mondo delle farine e della loro macinazione, si aggiunge ai clienti del settore food e si affida all’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi per il supporto strategico e creativo della propria comunicazione.



Molino Favero è da sempre un punto fermo del settore delle farine, si posiziona attraverso il messaggio «Ingredients for a better living» e in questa fase di comunicazione ha voluto concentrarsi sul mais, cereale core business dell’azienda e punto di partenza per l’analisi e il riposizionamento della linea polente. Una nuova campagna di comunicazione che è stata sviluppata in linea con gli obiettivi di trovare nuovi consumatori, nuovi utilizzi e nuovi bisogni per alzare il percepito sul consumo quotidiano della polenta, soprattutto per i più giovani. Da qui e dal fatto che la polenta, per tradizione, è un alimento in antitesi con la frenesia e la velocità della vita moderna, nasce il concept di campagna, che attraverso il messaggio «La vita è più bella quando è un po’ lenta», inserisce la polenta in una dimensione comunicativa vicina allo slow food, che si riconosce in una slow life e si dimostra in uno slow taste.



La campagna ADV di Molino Favero risponde alle esigenze di un target consumer giovane, interessato al settore food e legato al territorio nazionale. La pianificazione media prevede uscite sui social - Facebook e Instagram - con una campagna on air nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021; lo stesso per la stampa, con uscite su quotidiani locali nello stesso periodo. Tra gli strumenti POP sono previsti espositori e stopper per i punti vendita, mentre gli strumenti digital prevedono la promozione attraverso una landing page dedicata.