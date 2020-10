S&P CONFERMA IL RATING DI CATTOLICA A BBB E RIVEDE A RIALZO L’OUTLOOK A STABILE.

Verona, 26 ottobre 2020. Standard & Poor’s ha confermato oggi il rating di

Cattolica a BBB adeguando l’outlook, secondo quanto previsto dai criteri

dell’Agenzia, a quello del debito sovrano della Repubblica Italiana, che in

data 23 ottobre 2020 è stato rivisto da negative a stable.

L’Agenzia ha inoltre rivisto a rialzo il rating da BB a BB+ di entrambe le emissioni

obbligazionarie quotate emesse dal Gruppo Cattolica, in quanto il

rafforzamento del Solvency II ratio di Gruppo e l’aumento di capitale riservato

a Generali hanno ridotto significativamente il rischio del differimento della

cedola.

Lo stand-alone credit profile (SACP) di Cattolica è confermato a bbb+, più

elevato di un notch rispetto al financial strength rating BBB. Sebbene

l’aumento di capitale abbia rafforzato il financial risk profile di Cattolica che

viene ora valutato da Standard and Poor’s “satisfactory”, l’agenzia mantiene

invariato il rating soprattutto in considerazione dell’inasprirsi delle incertezze

economiche e del mercato in generale.

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE