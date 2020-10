CRESCITA TRIPLICATA E APERTURA DI NUOVI MERCATI: IL GRUPPO CRAMARO PROSEGUE NEL SUO PERCORSO DI CRESCITA RAFFORZANDOSI ANCHE NELL’IMMAGINE

Cramaro attesta la sua leadership con un fatturato consolidato di 27 milioni di euro.

Un rebranding per riaffermare i valori del Gruppo.

IL PASSAGGIO DEL BRAND ALLA NUOVA NORMALITÀ

Il Gruppo Cramaro, leader nella progettazione e produzione di sistemi di copertura a protezione del carico per

veicoli industriali, agricoli e vasche di stoccaggio, conferma la propria leadership internazionale vestendosi

di una nuova immagine, a dimostrazione che Cramaro crede nel valore del Made in Italy e nel rilancio del Paese

dopo l’emergenza COVID-19.

Negli ultimi 8 anni Cramaro, con una presenza internazionale e una rete capillare sul territorio, ha triplicato il

fatturato, che oggi si attesta sui 27 milioni di euro, e intende consolidare la propria leadership con strumenti e

strategie ben precise.

Con la volontà di proporre una nuova immagine coerente con lo sviluppo interno dell’azienda, il Gruppo ha

investito in un’operazione di rebranding per lanciare il nuovo marchio, con l’obiettivo di comunicare in Italia e

all’estero le qualità e i punti di forza del Gruppo nei confronti di clienti e stakeholders.

L’ecosistema delle piattaforme e delle attività di marketing a sostegno del piano di sviluppo puntano sulla

declinazione di una serie articolata di strumenti digitali al servizio del cliente, per rispondere sempre di più alle

mutate esigenze di mercato: “Dal 2012 a oggi siamo passati da 9 a 27 milioni di euro di fatturato. Il piano di

marketing che era stato impostato su tre anni (’19-’20-’21) è stato concluso e finanziato tra la seconda metà

del 2019 e il 2020. La nostra visione strategica verte su tre leve: ricerca e sviluppo, assistenza sul territorio a

360° e una nuova immagine. In questo senso è forte il nostro impegno nella progettazione di nuove soluzioni

e nell’aggiornamento continuo dei prodotti esistenti, puntando su investimenti in tecnologie e strumentazioni

per il potenziamento della produzione; il tutto anche nell’ottica di incrementare il servizio di assistenza a

misura di cliente. Per ultimo, ma non meno fondamentale, lo sviluppo di un’immagine coerente con il nostro

approccio aziendale che viene così declinato in tutti gli strumenti di comunicazione” afferma il Dott. Matteo

Gianazza, Amministratore Delegato presso Cramaro Holding.

All’interno delle strategie di rinnovamento, il Gruppo Cramaro ha intrapreso così un percorso di rafforzamento

dell’identità visiva in termini di leadership e brand awareness. Dal punto di vista strategico, il nuovo brand

serve innanzitutto per un riposizionamento sul mercato in linea con le dimensioni acquisite dall’azienda. Anche

in questo settore la comunicazione è fondamentale e funzionale a trasmettere la filosofia del Gruppo e la sua

capacità di stare sul mercato e di innovare.