“Rete” di “Scuole di Musica”, grande patrimonio culturale scaligero. Ventotto Istituti, di Verona e Provincia, condivideranno comunicazione, informazione, coordinamento e rappresentanza.

Ho dato la disponibilità della Provincia ad ospitarle, al termine di questa emergenza, per un evento musicale al Palazzo Scaligero. Un modo di dire loro grazie per la cultura che trasmettono, quotidianamente, a migliaia di giovani veronesi”. “La Rete tende a creare un unico organismo di coordinamento e di rappresentanza, come cassa di risonanza, di realtà poco tenute in considerazione – hanno spiegato i coordinatori –. Durante il lockdown, e, poi, alla ripartenza, le istituzioni nazionali hanno dimenticato questo comparto e le sue difficoltà, che oggi sono evidenti, come il calo significativo degli iscritti, pari anche al 50%, per alcune scuole. Comparto che ha garantito, per la parte di didattica, il lavoro dei musicisti. Inoltre, molte Scuole di musica hanno garantito, fin da subito la continuazione delle lezioni, attraverso la didattica a distanza, per non lasciare indietro gli allievi. E ciò ha rappresentato, per tanti ragazzi, durante il lockdown, un valido alleato, contro la noia o stati d’animo, ben peggiori”. Di seguito, gli Istituti di rete: Accademia Musicale Hator - Cerro Veronese, Accademia19 – Verona, AMO Accademia Musicale di Oppeano - Oppeano, Aloud – Verona, Artlab - Villafranca di Verona, CEA Centro Educazione Artistica - Verona, CEA Centro Educazione Artistica - Villafranca, Musicaurea – Nogara, Auditorium Music - Dossi (Villafranca di Verona), BTMusic – Verona, Dire Fare Suonare – Casaleone, Fluente Musica Academy - Bonavigo e Dossobuono (Villafranca di Verona), Free School Project - Sommacampagna, Il Giro Armonico - Soave, La chiave magica - Verona, San Martino B.A., Lams Laboratorio delle Arti Musica e Spettacolo - Verona, Love Mi Do - Tombazosana (Ronco), Scuola di Musica Luigi Nono - San Bonifacio, Music Accademy - San Pietro in Cariano, One Music - Lugagnano di Sona, Polo Musicale Riccarda Castellani - San Giovanni Lupatoto, School of Art Verona - Parona (Verona), Colognola ai Colli, San Bonifacio, Monteforte D'Alpone, Montecchia di Crosara, Badia Calavena, Vestenanova, Scuola Civica di Musica Arturo Toscanini - Castel d’Azzano, Scuola di Musica e Teatro Antonio Salieri - Caselle e Sommacampagna, SiFa Musica - Verona, Simeos - Verona, Vocalcenter - Accademia Alta Formazione Musicale - Verona, e Accademia Martinelli – Sandrà (Castelnuovo). Hanno annunciato l’iniziativa il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, e i coordinatori della rete, Diego Peres, Giovanna Billeci, Sandra Bonizzato e Federico Fuggini.





Pierantonio Braggio