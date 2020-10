Tombe, ricordo e memoria: la scultura funeraria, nel Cimitero monumentale di Verona. Farsi cultura, con Verona Minor Hierusalem.

Due i webinar formativi e gratuiti: – martedì, 27 ottobre, alle ore 18.30: “Introduzione alla scultura funeraria del Cimitero Monumentale di Verona”, con Elena Cardinali, giornalista, e Camilla Bertoni, storica dell’arte dell’Associazione Salazzari, Verona; – giovedì, 29 ottobre, alle ore 18.30: Focus, sulla figura dello scultore veronese Ugo Zannoni, nella Verona di fine Ottocento, con la relazione di Francesca Rossi, direttrice dei Musei Civici di Verona e curatrice della mostra, su Zannoni, in corso, alla Galleria d’Arte Moderna. Le iscrizioni ai due webinar citati, sono gratuite, ma, obbligatorie: info per l’accesso, visitando www.veronaminorhierusalem.it. Cogliamo l’occasione per segnalare che Fondazione Verona Minor Hierusalem è promossa e sostenuta dalla Diocesi di Verona, grazie al contributo di Banco BPM, Cattolica Assicurazioni e, con riferimento al Bando “Valore Territori”, dalla Fondazione Cariverona. Con la sua incisiva attività, VMH ha fatto scoprire, ai veronesi stessi ed al turismo, Chiese – veri monumenti e Musei – e percorsi, che pure di antica origine, erano in buona parte sconosciuti.

Pierantonio Braggio