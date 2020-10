LXXV anniversario di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, New York. Un francobollo, classe B, di Poste Italiane ricorda l’evento.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 3”, pari a 3,10 €. Tiratura: 400.000 esemplari. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali, con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it . Per l’occasione. è stata realizzata anche una cartella filatelica, in formato A4, a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 30.-€. L’Organizzazione delle Nazioni Unite o ONU, in italiano, e UN, per United Nations, in inglese, fu creata, il 24 ottobre 1945, a New York, da 51 Stati del mondo, dopo, la sconfitta del nazismo (1933-1945), in Europa. L’ONU è la continuazione della già esistente Società delle Nazioni, sorta nel 1920, e ha iniziato la sua attività, nel 1946. In essa, sono presenti ed hanno voce in capitolo, tutti gli Stati del globo.

Pierantonio Braggio