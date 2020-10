L’outlook rimane stabile. I ratings, si dice a Trieste, riflettono la solida posizione di capitale di Generali e l’ottimo profilo di business, in particolare, grazie alla posizione di leadership della Compagnia, in Paesi, come Italia, Germania e Francia. Quanto alla leva finanziaria del Gruppo, essa è considerata moderata, rispetto ai suoi ratings.

Pierantonio Braggio