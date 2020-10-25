ECONOMIA VERONESE e VENETA | domenica 25 ottobre 2020 10:49

ECONOMIA VERONESE e VENETA | 25 ottobre 2020, 09:00

É uscito il nuovo prodotto editoriale veronese di economia:VERONAECONOMIA SETTIMANALE

DALLA SINERGIA DI A VERONA NETWORK E L'ADIGE è USCITO ILNUMERO ZERO DEL SETTIMANALE VERONAEOCNOMIA. NE ALLEGHIAMO LA PRIMA COPERTINA ED IL LINK PER SCARICARLO. E' UNO SFORZO EDITORIALE IN UN MOMENTO DI CRISI DEL MONDO ECONOMICO PER

É uscito il nuovo prodotto editoriale veronese di economia:VERONAECONOMIA SETTIMANALE

 E' UNO SFORZO EDITORIALE IN UN MOMENTO  DI  CRISI DEL  MONDO ECONOMICO PER DARE UN SEGNALE FORTE AI VERONESI CHE LA VITA CONTINUA NONOSTANTE IL VIRUS CHE  CI ACCOMPAGNERà PER SECOLI E CON  QUALE DOVREMO  CONVIVERE COME FACCIAMO CON LA NORMALE INFLUENZE E CON IL RAFFREDDORE. IL NUOVO PROGETTO EDITORIALE CHE OLTRE ALLA FIRMA DEL NOSTRO DIRETTORE  PREVEDE L'INTERVENTO DI ALTRI  AUTOREVOLI ESPONENTI DELL'EDITORIA VERONESE QUALI  MATTEO SCOLARI  DI PHANTEON E BEPPE GIULIANO  VEDRA  REGOLARI USCITE  NELLE PROSSIME SETTIMANE. PER  ORA GODETEVI IL  NUMERO ZERO LEGATAAD ALCUNI TEMI CHE IN  QUESTE SETTIMANE HANNO COINVOLTO L'ECONOMIA VERONESE. ATTENDIAMO VOSTRI SUGGERIMENTI E CRITICHE   CHE POSSANO AIUTARE A SOSTENERE IL  NUOVO PROGETTO CHE VEDE TANTA PASSIONE CIVICA E  EDITORIALE.

L'EDITORE DI VERONA ECONOMIA

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