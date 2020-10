É uscito il nuovo prodotto editoriale veronese di economia:VERONAECONOMIA SETTIMANALE

E' UNO SFORZO EDITORIALE IN UN MOMENTO DI CRISI DEL MONDO ECONOMICO PER DARE UN SEGNALE FORTE AI VERONESI CHE LA VITA CONTINUA NONOSTANTE IL VIRUS CHE CI ACCOMPAGNERà PER SECOLI E CON QUALE DOVREMO CONVIVERE COME FACCIAMO CON LA NORMALE INFLUENZE E CON IL RAFFREDDORE. IL NUOVO PROGETTO EDITORIALE CHE OLTRE ALLA FIRMA DEL NOSTRO DIRETTORE PREVEDE L'INTERVENTO DI ALTRI AUTOREVOLI ESPONENTI DELL'EDITORIA VERONESE QUALI MATTEO SCOLARI DI PHANTEON E BEPPE GIULIANO VEDRA REGOLARI USCITE NELLE PROSSIME SETTIMANE. PER ORA GODETEVI IL NUMERO ZERO LEGATAAD ALCUNI TEMI CHE IN QUESTE SETTIMANE HANNO COINVOLTO L'ECONOMIA VERONESE. ATTENDIAMO VOSTRI SUGGERIMENTI E CRITICHE CHE POSSANO AIUTARE A SOSTENERE IL NUOVO PROGETTO CHE VEDE TANTA PASSIONE CIVICA E EDITORIALE.

L'EDITORE DI VERONA ECONOMIA