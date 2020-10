“LA RICONQUISTA. PERCHÉ ABBIAMO PERSO L’EUROPA E COME POSSIAMO RIPRENDERCELA” MICHELE BAULI CONVERSA CON FRANCESCO SARACENO, OFCE-SCIENCES PO PARIGI

Verona 24 ottobre 2020. L’Europa è ormai per tutti noi una dimensione imprescindibile, ma continua a suscitare sentimenti contrastanti. Con l’austerity prima e il MES ora è causa di dibattiti accesi.

Proprio per indagare debolezze e opportunità dell’Europa Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona, dialogherà con Francesco Saraceno, direttore aggiunto OFCE-Sciences Po Parigi e docente di economia europea LUISS Guido Carli, autore del libro “La riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela” mercoledì 28 ottobre ore 17.30 in un incontro on line.



“Questo appuntamento fa parte di un percorso che vogliamo offrire alla città e al territorio per interrogarsi sui grandi temi che riguardano tutti noi. – ha spiegato Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona – Dopo l’appuntamento con il professor Sabino Cassese sul ruolo delle istituzioni e “Traiettorie. Percorsi per ripartire” durante il quale abbiamo proposto un’ampia riflessione sul legame tra impresa cultura ed Europa, approfondiremo proprio il tema dell’Europa. Grazie all’aiuto del professor Saraceno ne ripercorreremo le tappe mettendo in luce le tante opportunità che questa grande istituzione, nata da un’intuizione strategica, ha ancora da offrirci per il futuro di tutti. Proprio in questi momenti in cui si rischia di venire sopraffatti dagli eventi è necessario mantenere comunque uno sguardo oltre l’orizzonte per riuscire a mantenere una visione.”