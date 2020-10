Anche i futuri avvocati devono temere il virus, che forse ci aiuta a snellire certe incrostaizoni burocratiche

L’A.I.V.E.C. (associazione italiana vittime emergenza covid 19) promuoverà nei prossimi giorni ricorso avverso il recente bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2020 - pubblicato in GU n.72 del 15-09-2020. La ragione di tale decisione scaturisce dalla modalità prevista per lo svolgimento delle prove scritte dell’esame, ovvero la prova in presenza per tutti i candidati nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020, che appare oltremodo lesiva del diritto alla salute di tutti coloro che vi prenderanno parte violando il principio dell’affidamento o della legittima aspettativa, di derivazione comunitaria.