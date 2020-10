CATTOLIA E GENERALI ASSICURAZIONI . Il matrimonio è fatto.

Cattolica presenta a termini di legge la nuova composizione del proprio capitale: La comunicazione dopo l'aumento riservato a Generali e prima che si concluda l'operazione inerente al diritto di recesso a 5.47. Tra gli allegati del comunicato stampa anche le informazioni per spiegare l'esercizio del diritto di opzione. In questo caso ci si riferisce alle azioni dei soci che recedendo, sono passati all'incasso. Se qualcuno pensava di incassare subito i soldi dovrà mettersi il cuore in pace. La procedura è ancora laboriosa e lunga, non si tratta certo di giorni.