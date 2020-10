Ogni intervento del Governo è burocrazia che poi tutti subiamo.

Il governo italiano continua a licenziare provvedimenti che da una parte prevedono consistenti contributi per rilanciare l’economia (come il bonus 110%) ma dall’altra necessitano di continui chiarimenti normativi e soprattutto notevoli adempimenti burocratici.

Alla nostra economia servono solo provvedimenti snelli e facili da attuare.

Un provvedimento molto efficace e facile da adottare sarebbe per esempio quello di permettere di ristrutturare internamente un appartamento (con solo modifiche interne) senza dover presentare un progetto che ad oggi deve seguire un iter burocratico per essere approvato costoso sia per la pubblica amministrazione sia per il cittadino.

In sostanza per rilanciare l’economia serve soprattutto meno burocrazia.