A “Golosaria Fiera Online”, Monferrato – la prima edizione digitale-virtuale – il Garda DOC.

Golosaria, online, si potrà visitare, sino al 20 dicembre, e, quindi, continuare a contattare gli stands della Fiera, colloquiare con i produttori, acquistare e vedere tutti i video on demand. Una fiera innovativa, arricchita da video, foto, presentazioni e chat, creatrice di momenti di contatti e di socializzazione. Le Bollicine del Garda, nelle diverse interpretazioni produttive, saranno disponibili attraverso l’e-commerce della Fiera. La quale, evento totalmente digitale e gratuito, richiede di ‘registrarsi’, per poter usufruire di ingressi illimitati, al suo portale. Il ricchissimo palinsesto di oltre 60 video-eventi, tra show cooking, wine tasting, premiazioni, talk show e interviste a personaggi famosi, si baserà sul tema: “Il cibo, come nuova relazione”. Il presidente del Consorzio Garda DOC: “Siamo molto felici di partecipare a questa fiera, sia per i temi trattati, che per il carattere pionieristico dell’iniziativa, grazie alla quale, abbiamo l’opportunità di promuovere, ancora una volta, la nostra denominazione, nel pieno rispetto dell’attuale normativa. Come Consorzio, crediamo molto nella digital experience e nella comunicazione; soprattutto in un momento, come quello attuale, in cui la maggior parte delle persone ha preso confidenza, con gli strumenti digitali, diventa fondamentale, farsi trovare preparati ed attraenti, anche su tali piattaforme”.

Pierantonio Braggio