A Nogara, Verona, l’ “Open day”, d’ottobre, di “Sei nel posto giusto”, con le aziende, non sarà in presenza, ma, virtuale, a seguito delle nuove misure antivirus.

Riceviamo e pubblichiamo, circa l’ “Open day” di “Sei nel posto giusto”, Nogara, il seguente, importante comunicato:

“Si avvicina l’appuntamento con l’Open Day di Sei Nel Posto Giusto, il progetto realizzato dal Comune di Nogara e da Ball Beverage Packaging Italia, per far incontrare aziende e cittadini della pianura veronese.

L’Open Day è confermato, ma viste le nuove disposizioni introdotte dal DPCM di domenica scorsa, sarà realizzato in “modalità virtuale”. L’appuntamento “non si terrà”, quindi, “in presenz”, sabato 24 ottobre, al Palazzetto dello Sport di Nogara, ma, per garantire la sicurezza di tutti, i colloqui, tra cittadini e aziende, saranno realizzati via web. L’Open Day ha registrato un grandissimo successo: tutti gli slot messi a disposizione, per incontrare le 14 aziende partner del progetto, sono stati prenotati ,e l’Open Day è sold out, già da qualche giorno. Pertanto anche la modalità web rispetterà gli orari prefissati: gli incontri si terranno dalle 9.30 alle 15.30 e ciascuno potrà dialogare con le aziende prescelte negli slot temporali che aveva prenotato. Entro venerdì, le aziende invieranno alla mail, lasciata dai candidati, un link, attraverso il quale, connettersi e accedere al colloquio. Ai candidati si raccomanda puntualità. “L'edizione Open day di sabato 24 ottobre ci sarà – sottolinea il sindaco di Nogara Flavio Pasini – ma sarà in modalità virtuale per rispondere alle richieste di massima attenzione messe in atto per il contenimento del Covid. Eravamo e siamo pronti per portare avanti questo importante progetto anche in modalità virtuale. Dobbiamo saper essere duttili, imprese, formazione e Amministrazioni. Grazie alla buona organizzazione di tutti gli attori del progetto stiamo garantendo e mantenendo gli obiettivi che ci avevamo prefissato. Raccomando ai candidati di verificare la propria connessione e massima puntualità per rispettare le tempistiche che ci siamo dati”. “Come azienda promotrice di Sei Nel Posto Giusto – spiega Enrico Bassi, HR manager di Ball Italia – siamo pronti, seppur in modo virtuale, ad accogliere i candidati che si sono pre-iscritti all’Open Day sul sito internet di Sei Nel Posto Giusto. Riteniamo importante proseguire il progetto seppur in modo virtuale, con l’obiettivo di attivare un dialogo ed una collaborazione con i cittadini e con chi cerca lavoro. È un momento impegnativo, ma siamo certi che anche la tecnologia in questo momento storico possa aiutarci. Ball Beverage Italia sarà come le altre aziende partner del progetto, on-line dalle 9.30 alle 15.30”. Importante, dunque, individuare il link esatto, che sarà inviato, dalle aziende, e intessere colloqui chiarificatori e produttivi.

Pierantonio Braggio