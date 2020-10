Superbonus al 110% o fregatura al 100% ?

Il superbonus del 100% che a prima vista appare un’incredibile opportunità in realtà nasconde non poche difficoltà .



Il decreto rilancio prevede che per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per determinati interventi di recupero edilizio, sisma bonus ed efficienza energetica, la possibilità di ottenere un superbonus del 110%.

Però la norma prevede che per ottenere questo vantaggio è necessario acquisire l’asseverazione tecnica degli interventi di efficienza energetica o di riduzione del rischio sismico da parte di un tecnico abilitato.

Tra l’altro si deve considerare che la norma prevede il diniego dell’agevolazione nel caso in cui ci sia una piccolissima difformità negli interventi realizzati o che ci sia un piccolissimo abuso edilizio anche impercettibile nell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Inoltre la norma prevede che il tecnico deve garantire il bilancio dello Stato in quanto deve rispondere personalmente con il proprio patrimonio in caso di diniego del bonus stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Questa legge per trovare applicazione nel concreto necessità di un tecnico che si assume una responsabilità che và ben oltre la sua operatività.

Inoltre tenuto conto del normale modus operandi da parte dell’Agenzia delle Entrate che in Italia non di rado contesta anche cose regolarissime non sarà facile reperire sul mercato un tecnico che si assume una tale responsabilità.

Questa norma se non modificata in alcune parti probabilmente risulterà di difficile applicazione.