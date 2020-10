L'EURO ci fa soffrire e strozza l'economia italiana che con una moneta rigida non riuscirà a salvarsi

Gli economisti favorevoli ai cambi flessibili (capitanati dagli inglesi) affermano che l'aggiustamento dei cambi aggiusta gli squilibri della bilancia dei pagamenti.

Infatti in presenza di cambi flessibili, se un Paese non esporta perchè ha prezzi troppo alti e quindi non è competitivo, la conseguenza consiste in un deprezzamento della sua moneta in seguito alla diminuzione della domanda di moneta da parte degli importatori stranieri.

Questo deprezzamento della moneta rilancia le esportazioni e l’economia del Paese in difficoltà.

Con una moneta unica se un Paese ha la bilancia dei pagamenti negativa non può contare sul deprezzamento del cambio come meccanismo equilibratore e quindi difficilmente riuscirà a raggiungere il pareggio della bilancia dei pagamenti con l’estero e tenderà sempre più ad indebitarsi e quindi ad incrementare il divario con gli altri Paesi.