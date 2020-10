“Soave Terroir”, il libro recentemente edito dal Consorzio di Tutela del Vino e del Reciòto di Soave, Verona, vola nel mondo.

Il 16 settembre 2020, annunciammo, su veronaeconomia it, l’uscita del volume “Soave Terroir”, mirante a fare conoscere il territorio di Soave, Verona, nonché i suoli, le relative unità geografiche, il clima, la produzione delle uve, Gargànega e Trebbiano di Soave, nonché gli attori della vinificazione e i diversi sapori che il “Soave” stesso propone. Tale grande opera, curata da Aldo Lorenzoni, porta i relativi testi, anche in inglese e in giapponese, per essere di dettagliata informazione, non solo in Italia, ma, anche all’estero. Il lavoro, che sarà seguito da particolari video, ha già raggiunto la Germania, presso l’internazionale “Weinwirtschaft Wine Trade Summit”, tenutasi a Meiningen, il 14 ottobre scorso, e “Madre Terra”, di Slow Food, Torino, in occasione del convegno, dal titolo: ”Le mappe dei paesaggi rurali per la valorizzazione e la salvaguardia delle attività e delle tradizioni agricole delle comunità locali”. Soave Terroir raggiungerà, quindi, il Giappone…, per essere utilizzato quale premio, destinato ai vincitori della campagna “By the Glass” del Consorzio del Soave, i cui vincitori, per l’anno 2020, sono: quale Ristorante di cucina italiana, la “Latteria Porcini, Osaka”; come top Restaurant , il “Pecora, Fukuoka”, come Ristorante, che ha venduto più bottiglie, in relazione ai coperti, il “Nord”, Kyoto, e come Ristorante di cucina giapponese, l’ “Aracarte 13”, Osaka. Un libro, dunque, che spiega, che insegna e che propone il Soave, creando ricchezza.

Pierantonio Braggio