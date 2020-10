Camera di Commercio Italia Vietnam: Focus Vietnam.

La pesante emergenza sanitaria ed economica, che ha, sinora, caratterizzato e caratterizza l’anno in corso, ha originato importanti provvedimenti governativi – Decreto Liquidità e Decreto Rilancio –, miranti a fornire nuovo e significativo supporto finanziario alle imprese, in termini di garanzie pubbliche e di internazionalizzazione. La Camera di Commercio Italia Vietnam, sotto gli auspici dell’Ambasciata della R.S. del Vietnam, in Roma, e del Consolato di Torino e Genova, in collaborazione con Becamex Binh Duong (Vietnam), Unioncamere Emilia-Romagna e API Torino, organizza un webinar, con l’obiettivo di fornire un quadro degli strumenti e delle opportunità, offerte dai detti provvedimenti, emessi, per il rilancio e il sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, con focus sul Vietnam. Il Webinar avrà luogo, martedì 6 ottobre 2020, dalle 11:00 alle 13:00. Il numero delle adesioni dovrà essere limitato, per cui, le stesse, avviate a segreteria@camcom-italiavietnam.it, saranno accettate, in ordine cronologico d’arrivo,

