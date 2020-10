BANDO SMACT E SERVIZI PER LE IMPRESE, WEBINAR DOMANI 16 OTTOBRE ALLE 11

“Sarà illustrato il nuovo laboratorio La fabbrica del vino di Verona – spiega Cesare Veneri, Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona - e quali sono le tecnologie in grado di supportare le aziende nel percorso di implementazione dei sistemi di precisione: in che modo i dati possono essere resi funzionali alle esigenze di cantina e vigneto. Nel corso dell'incontro si scoprirà cos'è lo Smact, il nuovo bando e i servizi a favore delle imprese, con un focus sulle innovazioni digitali per il settore vitivinicolo come ad esempio il digital twin, il “gemello” digitale dell’impresa in modo da poter prefigurare diversi scenari di gestione senza implementarli fisicamente”.

Il Centro di Competenza Smact è focalizzato sulle seguenti specializzazioni, dalle quali deriva l’acronimo: social network, mobile platforms &Apps, advanced analytics and big data, cloud, internet of Things. Lo Smact ha ottenuto un finanziamento di 7 milioni di Euro dal Ministero dello Sviluppo Economico

Smact è una società partecipata da 40 enti pubblici e privati nata per gestire il Centro di Competenza del Triveneto dedicato alle collaborazioni tra ricerca e impresa in ambito Industria 4.0.

L' incontro è correlato all'iniziativa nazionale Igf 2020 (Internet governance forum 2020) a cui la Camera di Commercio di Verona promuove la partecipazione. Il webinar si terrà in modalità telematica via Zoom e sarà tenuto da Matteo Faggin, general manager di S.M.A.C.T. e dal prof. Maurizio Ugliano, dell' Università di Verona. Aprirà i lavori Riccardo Borghero, digital coordinator e vice segretario generale della Camera di Commercio di Verona.