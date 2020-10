CON COO’EE IL PARADISO DELLE MELE ARRIVA IN CITTÀ

Il concept della campagna, che definisce la Val Venosta come un luogo paradisiaco dove coltivare mele buone, naturali e di altissima qualità, accompagna l’azienda in un’ottica globale di comunicazione che rimarca con forza il suo nuovo posizionamento, che si rifà ai valori che guidano l’azienda in questa nuova fase di comunicazione: la provenienza geografica, il microclima ideale, la passione dei produttori e l’agricoltura sostenibile. La pianificazione media della campagna ha distribuito il budget tra digital, stampa e affissione, ed è proprio quest’ultima fase che dal 12 ottobre si mostrerà in tutta la sua grandezza per 14 giorni nelle più belle e suggestive città italiane, con diversi formati, da poster 6x3 e ai maxi formati in posizioni strategiche.



Un’operazione con cui VIP-Val Venosta, grazie al supporto di Coo’ee, vuole dimostrare l’impegno e la passione di comunicare in modo magico i valori che hanno contribuito a far nascere il Paradiso delle Mele. Nell’anno del trentesimo anniversario di Coo’ee, l’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi si prepara a celebrare un traguardo storico attraverso una campagna social dedicata e nuovi progetti che fanno della filosofia «togliere, togliere, togliere.» la bussola che orienta il lavoro e la creatività.