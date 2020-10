A COO’EE LA COMUNICAZIONE DI PACKSTYLE: IDENTITÀ E POSIZIONAMENTO PER IL PACKAGING FLESSIBILE

Packstyle si specializza nella produzione e personalizzazione di packaging flessibile con stampa digitale. Offre un servizio distintivo per diverse ragioni: comodo perché le buste non occupano molto spazio, sostenibile perché si utilizza meno plastica, ed è riutilizzabile e personalizzabile, perché il cliente è libero di applicare il format grafico che preferisce. L’obiettivo è valorizzare un modo di lavorare dinamico, contemporaneo e veloce attraverso i valori che stanno alla base di Packstyle: la possibilità di stampa anche con basse tirature, la consegna rapida e la sostenibilità del prodotto.



Il lavoro creativo di Coo’ee è partito dalla ricerca dell’identità giusta per posizionare Packstyle sul mercato: analisi dello scenario, realizzazione di tutta l’immagine coordinata a supporto del brand (marchio, payoff e declinazione del format grafico), design e concept del sito web, realizzazione campagna digital di advertising e piano editoriale per la social presence di Packstyle.



Nell’anno del trentesimo anniversario di Coo’ee, l’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi si prepara a celebrare un traguardo storico attraverso una campagna social dedicata e nuovi progetti che fanno della filosofia «togliere, togliere, togliere.» la bussola che orienta il lavoro e la creatività.