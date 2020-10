ALtra grande performance della Bardiani al Giro. e Fabio Mazzucco si esalta sul GPM

Eì imnportante questa giornata in previsioni delle prossime dure cheaspettano i giovani della Bardiani, con i freddo e la neve sulle vette, oggi hanno iragazzi hanno provato a riscaldarci i cuori. Nell’undicesima frazione del Giro d’Italia, da Porto S.Elpidio a Rimini sono due gli atleti della Bardiani CSF Faizanè a lanciarsi in fuga. Si tratta di Francesco Romano e del più giovane atleta al via, Fabio Mazzucco. Ripresi dal gruppo a 20km dal traguardo. In volata ci prova Giovanni Lonardi che chiude 12°.







Rimini, 14/10/2020

162km di fuga per due. La Bardiani CSF Faizanè prova un doppio attacco di giornata con Francesco Romano e Fabio Mazzucco inserendosi in una fuga a cinque, che prova a sfidare i treni dei velocisti.



LE DICHIARAZIONI.

Fabio Mazzucco: “Sono contento di essermi testato in fuga in quello che comunque per me è il mio primo Giro d’Italia. Come mi hanno anche detto i DS essendo il più giovane in gara devo anzitutto provarmi e crescere al mio primo Grande Giro e andare in fuga era importante anche per questo. Abbiamo fatto alcuni scatti e tentativi, alla prima eravamo in troppi e il gruppo non ci ha lasciato spazio, ma al terzo tentativo siamo riusciti.”



Francesco Romano: “Oggi era difficile che la fuga arrivasse ma era giusto provarci sia per la visibilità che per provarci. Ora testa a domani che sarà una tappa impegnativa con un elevato dislivello altimetrico, sul classico percorso della Nove Colli.”



Nell’arrivo in volata sul traguardo di Rimini, a gruppo compatto, è Giovanni Lonardi a provarci piazzandosi in 12° posizione. Poco dietro di lui Filippo Fiorelli 14° che ha supportato il compagno nelle ultime fasi della volata.