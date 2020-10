Sanguinetto, Verona: Premio “Castello” 2020 – premiazione, conferenza e mostra. L’Istituzione compie 70 anni, essendo stata creata, nel 1948.

Al Premio Castello, che conta 70 anni di attività, ha collaborato, oltre alla Giuria tecnica, la Giuria popolare, formata da 105 ragazzi-lettori delle Scuole secondarie di primo grado. Il riconoscimento sarà consegnato, come da tradizione, nel teatro “Zinetti” del Castello scaligero, domenica 18 ottobre, alle ore 16. Nel rispetto delle norme per l’emergenza Covid-19, l’evento potrà essere seguito in streaming, sul sito del concorso www.premiocastello.it. Il Premio prevede che la giuria tecnica, prima della fine delle lezioni di ciascun anno scolastico, segnali tre libri, e che individui il vincitore la Giuria popolare, formata esclusivamente da studenti. Una formula che mira alla qualità della proposta e alla genuinità della scelta del vincitore, affidata direttamente, come cennato, ai ragazzi-lettori. Autori finalisti selezionati, per l’edizione 2020, del Premio: Pierdomenico Baccalario, con “Le volpi del deserto”, edito da Mondadori; Laura Bonalumi, con “Ogni stella lo stesso desiderio”, edito da Il Battello a Vapore Piemme-Mondadori, e Christian Hill, con “Il ladro dei cieli”, edito da Rizzoli. Quest’anno, inoltre, sarà assegnato un Premio speciale a un libro, destinato a una fascia di lettori più matura, di quella, cui si rivolge il premio per regolamento. Alla cerimonia di premiazione parteciperanno il Sindaco Daniele Fraccaroli, l’Assessore alla Cultura Denise Passilongo, i membri della giuria tecnica e una rappresentanza dei ragazzi della Giuria popolare, quest’anno composta da studenti di sette scuole medie del veronese: Sanguinetto, Roncanova, Villa Bartolomea, Legnago, Nogara e le scuole M.L. King e Giovanni XXIII di Verona.

Il Premio Castello, secondo Giulio Galetto, scrittore sanguinettano e a lungo componente della Giuria, “è il più antico concorso italiano dedicato alla narrativa per ragazzi”. Esso fu creato nel 1948, per volontà di Giulietto Accordi, dedicandolo ai giovani e adottando il libro, come strumento privilegiato di crescita personale e culturale. Eventi collaterali: Sabato 17 ottobre, alle 16, nella Biblioteca Comunale, l’incontro “L’Europa a piccoli passi - l’Unione Europea e l’ambiente: letture, riflessioni e dibattiti, per ragazzi dai 9 ai 12 anni”; domenica, 18 ottobre, nel foyer del teatro “Zinetti”, dalle ore 10, mostra del libro per ragazzi. Il presidente Scalzotto: “L’amore per la lettura, espresso dai tanti ragazzi e ragazze, protagonisti del Premio Castello, rappresenta un segnale positivo, per la cultura delle nuove generazioni. Complimenti agli Organizzatori di questo evento, così longevo e che mette i giovani in primo piano”. Un Premio, dunque, che spinge alla ricerca, a creare fantasia, inducendo a stendere i risultati delle stesse, e originando preziosa cultura, nel mondo giovanile.

Pierantonio Braggio