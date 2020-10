SACIS, Associazione Culturale Italo-Spagnola,Verona. Primera tertulia - otoño 2020.

La Dirección de ACIS, al considerar que, vista la situación complicada, a causa de la emergencia sanitaria, sería muy atrevido y difícil encontrarnos de persona, en nuestra madriguera, “Ai Preti”, de Verona, ha decidido organizar las conversaciones a través de ZOOM. Esta primavera, hemos experimentado este nuevo sistema de encuentros y podemos decir que lo mismo ha funcionado bastante bien. ZOOM nos ofrece la enorme posibilidad de conectarnos, con personas de todo el mundo. Cambia un poco la forma, pero no la esencia, la pasión y el entusiasmo de continuar, no obstante las dificultades. Entonces, martes 20 de octubre de 2020, a las 19:15, daremos paso a la primera tertulia de esta temporada, que es la XV. El tema será LA LECTURA: ¿Qué libros hemos leído últimamente? ¿Leemos mucho? ¿Cuánto? ¿Cuál es tu libro, tu autor/autora preferidos? ¿Cuál es el libro más raro, que tienes en casa?, etc. El acceso es libre. Enlace Zoom, para uniros a nuestra tertulia: https://univr.zoom.us/j/85362410099?pwd=b3NsUEtKM25BYnJ2ZzVpRHBGTXBhdz09 - Meeting ID: 853 6241 0099 - Contraseña: acis. ¡Os esperamos a todos”! Anna Altarriba Cabré

