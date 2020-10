CORONAVIRUS: ecco il NUOVO DPCM del 13 Ottobre 2020

• Obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli all'aperto e negli ambienti chiusi ( per chi lavora vale il DPCM del 24 aprile 2020).

• Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, magari anche più di un metro,

• Ricordate di lavarvi spesso le mani.

• Se si ha febbre, febbre superiore a 37,5° con alterazioni delle vie respiratorie, stare in casa e contattare il medico .

• Consentita l’attività sportiva all’aperto con distanza interpersonale di almeno 2 metri, questo esclude le partitelle a calcetto.

• Per chi lavora deve essere previsto un protocollo anticontagio. Ci si raccomanda di cambiare l'ariae se necessario di sanificazione dei luoghi di lavoro.

• La parte più precisa che riportiamo ri riferisce alla le attività di ristorazione (bar, pub, pasticcerie, ristoranti, gelaterie catering e mense). Tali attività sono consentite con apertura fino alle ore 24.00 se presente il servizio al tavolo e fino alle ore 21.00 se assente il servizio al tavolo; inoltre è permessa la consegna a domicilio e la consumazione sul posto fino alle ore 21.00,





