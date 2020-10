Una partnership, per promuovere Verona, ”città-simbolo della lirica”: Maxfone e Arena di Verona.

SocialMeter by Maxfone è partner tecnico di Fondazione Arena. Un percorso d’innovazione digitale e tecnologica, monitora a 360°, l’attività digitale di Fondazione Arena, per valorizzare il settore della lirica e del turismo locale. Analisi effettuate, sui Big Data, supportano le strategie aziendali del management, onde superare l’attuale crisi, impattando positivamente, sul tessuto economico e sociale di Verona. La nuova sinergia mira alla mappatura dei flussi turistici di Fondazione Arena, e ad indagini di mercato approfondite, tramite le quali, comprendere le esigenze dell’utente ideale e all’ottimizzazione dei costi e degli investimenti del teatro. Il progetto ha espresso la volontà di rilanciare e trainare il settore della lirica, portando nel mondo una delle tante eccellenze italiane e offrendo a Fondazione Arena gli strumenti per mettere in scena uno spettacolo coinvolgente su tutti i piani, sia online che offline, classificandosi come prima istituzione data driven, tra le realtà culturali nazionali. Grazie all’azione, derivante dalla collaborazione , Maxfone e Arena di Verona, i contatti sulle piattaforme Facebook (con 367.864 utenti) e Instagram (1.360.834 follower) sono triplicati, rendendo la stagione 2020, come il Festival areniano più social di sempre. Il 15% delle vendite di biglietteria, dato mai registrato prima d’ora, è avvenuto direttamente via social, a conferma un orientamento che consolida sempre più i canali di vendita online. Questi risultati sorprendenti emergono ancora di più, se si considera il numero ridotto di serate e un acquisto principalmente last minute, nonostante la ridotta dimensione internazionale del pubblico (circa il 40%). Paolo Errico, CEO di Maxfone, afferma: «Siamo orgogliosi di aver instaurato questa collaborazione, per sostenere il settore dello spettacolo e della cultura, tra i più colpiti dall’emergenza del nuovo virus. La partnership ha avuto il triplice obiettivo, di mappare i flussi turistici del teatro e, di conseguenza, della città, ottimizzare i costi della Fondazione e studiare la user experience. Il tutto, in un’ottica di sostenibilità, per rilanciare non solo l’attività dell’anfiteatro, ma l’intero sistema economico e sociale del territorio. Accettando la sfida dei Big Data, Fondazione Arena diventa il primo teatro d’opera data-driven, in Italia». «Dal primo momento, in cui ho assunto l'interim del marketing, ho avuto chiara la necessità di traghettare la Fondazione, verso la comunicazione digitale» – dichiara il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia. «Abbiamo, perciò, avviato percorsi di conoscenza del pubblico con Vodafone, l'ascolto dei social network, con SocialMeter, abbiamo cambiato, anche i partner, con i quali ci occupiamo della comunicazione, sul web, e della gestione delle campagne. I risultati si sono visti, anche in un anno così difficile nel quale, nonostante le quaranta serate in meno in Arena, rispetto al 2019, la nostra portata di conversazioni su internet e i nostri contatti sono addirittura aumentati. Siamo solo all'inizio di questo lavoro e speriamo che possa aiutarci, almeno in parte, a sopperire a tutte le difficoltà di vendita, derivanti dalla crisi del turismo, generata dal Covid». Innovazione, dunque, che affina l’attività di Fondazione Arena, con risultati, come abbiamo visto, molto positivi.

Pierantonio Braggio