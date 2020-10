PFAS. NOTA DELL’AVVOCATO PINELLI A MARGINE DELL’ODIERNA UDIENZA DEL PROCESSO MITENI

Come già anticipato alle parti, i Pubblici Ministeri titolari del fascicolo, Dott.ssa Barbara De Munari e Dott. Hans Roderich Blattner, hanno chiesto il rinvio dell’udienza al fine di consentire la riunione del presente procedimento, già pendente in fase di udienza preliminare, con un secondo procedimento relativo ai medesimi reati ambientali commessi però successivamente al 23 luglio 2013 e le cui indagini si sono concluse recentemente e che a breve vedrà la Procura della Repubblica formulare richiesta di rinvio a giudizio per i medesimi imputati.





Nonostante l’opposizione di due difensori, il Giudice, Dott. Roberto Venditti, ha accolto la richiesta e rinviato il procedimento al prossimo 30 novembre, alle ore 10.





Giudizio favorevole da parte dell’avv. Pinelli rispetto alla riunione dei due procedimenti, poiché: ‘L'impostazione mi sembra condivisibile perché è certamente più opportuna, anche per la Regione Veneto, la trattazione unitaria di tutte le vicende PFAS anziché uno spezzettamento dei vari procedimenti, che per esperienza rende più complesso l’accertamento’”.