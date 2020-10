Inaugurata la nuova stagione di “Ottobre musicale Terenzio Zardini”

Doppio successo per il coro giovanile di A.LI.VE, protagonista assoluto della serata anche perchè vincitore del “Premio Terenzio Zardini 2020”. Una grande soddisfazione per il Maestro Facincani e per i circa quaranta giovani coristi avvicinatisi in tenerissima età alla musica con risultati eccellenti.

L’Ottobre musicale prosegue il prossimo sabato, 17 ottobre, sempre presso la Chiesa di San Bernardino. Protagonisti della serata il Coro Polifonico San Biagio di Montorso Vicentino (VI) diretto dal M° Francesco Grigolo e l’organista M° Mattia Sciortino.