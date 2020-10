Il Natale Melegatti accanto agli italiani Matrimonio tra Eccellenze: nasce il Pandoro alla Sambuca Molinari

Lo storico marchio dolciario declina questa vicinanza ai consumatori in ogni dimensione. Fino al 24 dicembre è aperto il Melegatti Store all’interno del proprio stabilimento, a San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Qui tradizionalmente i veneti e i turisti italiani trovano tutti i giorni, tranne la domenica, l’intera gamma dei prodotti natalizi incluso le confezioni speciali.

Sarà accanto agli italiani anche attraverso i Social in cui racconterà le novità natalizie a partire dal Pandoro Melegatti alla Sambuca Molinari, un felice incrocio di sapori e di eccellenze produttive italiane.

Melegatti è accanto alle imprese della distribuzione, alle tante insegne del Belpaese, con alcune delle quali ha pianificato numerose azioni promozionali nei supermercati.

“E’ un momento in cui bisogna essere uniti, fare rete, e lavorare assieme per la futura ripresa economica e occupazionale del paese. Melegatti ha preparato questo Natale attraverso il lavoro di 40 dipendenti e oltre 150 stagionali valorizzando numerosi talenti giovanili. Siamo convinti che brand come Melegatti, mondo della distribuzione e consumatori debbano procedere compatti nel valorizzare il Made in Italy, il territorio e le comunità” dichiara Giacomo Spezzapria, amministratore delegato Melegatti.