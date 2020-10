Durello & Friends: conferenza, a Verona, sul vino della Lessinia, con assaggi e valutazioni. Esperti relatori e folto numero di giornalisti.

Scopo dello stesso sono stati la presentazione dello speciale Vino e l’inaugurazione dell’evento, organizzato dalla citata Associazione Culturale veronese Hostaria. Se la conferenza ha avuto luogo, presso il noto Caffè Dante, in Piazza dei Signori, le degustazioni si sono avute nella cornice della cinquecentesca Loggia di Fra’ Giocondo, che impreziosisce la menzionata Piazza dei Signori. Porgevano i loro 100 vini ben 30 Case spumantistiche. Quanto alla conferenza, che ha permesso la migliore conoscenza dei territori di produzione dell’uva Durella e dei suoi diversi terroirs, sono stati relatori, in presenza: Paolo Fiorini, presidente del Consorzio del Lessini Durello; Andrea Zanfi, editore di Bubble’s Italia e creatore di Spumantitalia; Alberto Tonello, curatore della Guida all’Eccellenze vicentine - Gruppo Athesis; in streaming: Marco Sabellico, curatore della Guida del Gambero Rosso; Giuliano Boni - Vinidea, e Luigi Mariani, climatologo. Sempre, durante l’incontro-conferenza, si è avuta la degustazione guidata – c’è sempre, da imparare! – a cura di Nicola Frasson, e intitolata “Lessini Durello - il territorio, oltre il metodo”. Date le importanti, marcate caratteristiche spumantistiche della Durella, di terroir veronese e di terroir vicentino, suggeriamo di denominare i rispettivi vini Durello “Spumante di Verona” e “Spumante di Vicenza”…

Pierantonio Braggio