4 PREMI A BOTTEGA AL DECANTER WORLD WINE AWARDS

Si tratta di un grande risultato non solo per il numero di medaglie, ma anche per i punteggi e le posizioni in classifica. Nella categoria Prosecco Doc, su 83 vini selezionati, ci siamo piazzati al vertice della classifica (2° e 3° posto), avendo conseguito 90 punti sia con Bottega Gold che con Il Vino dei Poeti Prosecco Doc Brut. Nella categoria Sparkling Rosé Italia, su 21 vini, il nostro Bottega Rose Gold è risultato al 1° posto con 92 punti. Nella categoria Ripasso, su 57 vini, il nostro Ripasso Bottega ha conseguito 90 punti. Solamente altri 7 vini hanno conseguito un punteggio più alto (91 o 92).