TEXA HA INAUGURATO LA NUOVA FILIALE TEDESCA

“La Germania”, dice Bruno Vianello Ceo dell’azienda trevigiana, “per noi rappresenta il principale mercato mondiale nel settore con circa 26 milioni di fatturato tra officine indipendenti e case costruttrici. Un risultato straordinario in un paese estremamente esigente che certifica la qualità dei prodotti interamente Made in Italy. Ho sempre voluto che i miei strumenti di diagnosi elettronica avessero la genialità e lo stile italiano, coniugati ad una qualità costruttiva ed una solidità germanica. Per questo ci siamo certificati negli anni secondo le più stringenti normative automotive tedesche quali la Tisax e la Vda 6.3 Tale sforzo ci ha permesso di accreditarci presso i più importanti costruttori tedeschi, tra cui il Gruppo Volkswagen che oggi è uno dei nostri maggiori clienti. Si è trattato di un grande investimento ma sviluppare dei prodotti in collaborazione con le case tedesche ci ha permesso di crescere molto e acquisire importante tecnologia e know-how. Sono estremamente felice di inaugurare la nuova sede tedesca”.