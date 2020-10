Giro d'Italia: Ancora un piazzamento per la Bardiani in una tappa piatta ma assai ventosa e con cadute

Filippo Fiorelli ancora protagonista nel finale di tappa. Dopo il 9° posto della tappa4 e il 15° della sesta tappa, altro 9° posto di giornata in mezzo ai grandi velocisti e specialisti per Filippo Fiorelli. Buon 12° anche per Giovanni Lonardi.







Brindisi 09.10.2020

Seconda top10 in questo Giro d’Italia per Filippo Fiorelli che come sull’arrivo di Villafranca Tirrena conquista un buon piazzamento in mezzo ai grandi velocisti e specialisti. Buon dodicesimo posto di squadra anche per il suo compagno di squadra e velocista Giovanni Lonardi.



Tappa 7 di questo Giro d’Italia condizionata dal vento, 143 km percorsi ad alta velocità con ventagli e gruppo frazionato nella prima parte di gara che torna tuttavia compatto nella seconda parte di gara. Finale con i treni dei velocisti a giocarsi la tappa, e le maglie ciclamino della Bardiani CSF Faizanè a guidare Giovanni Lonardi e Filippo Fiorelli in buona posizione per giocarsi le proprie chance in volata.



Queste le parole di Filippo Fiorelli sul traguardo: “Son contento di aver nuovamente colto un buon piazzamento per me e per la squadra. Il mio compito era quello di guidare Giovanni Lonardi a ruota di Demare ma nelle ultime due curve non siamo riusciti a rimanere insieme ed essendo ormai lanciati ci abbiamo provato entrambi cogliendo due buoni piazzamenti per la squadra. Sono felice di questa mia prima parte di Giro d’Italia con 3 piazzamenti di tappa nei primi20.”



CLASSIFICA DI TAPPA:

1 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ

2 SAGAN Peter - BORA - hansgrohe

3 MATTHEWS Michael Team Sunweb

4 SWIFT Ben INEOS Grenadiers

5 HODEG Álvaro José Deceuninck - Quick Step

6 BARBIER Rudy Israel Start-Up Nation

7 BALLERINI Davide Deceuninck - Quick Step

8 BATTAGLIN Enrico Bahrain - McLaren

9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè

10 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits

11 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates

12 LONARDI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè