CASTELLI, “OPERAZIONE BORSA ITALIANA, AIUTA SISTEMA PAESE AD ESSERE ALL’ALTEZZA DI NUOVE SFIDE”.

Cassa Depositi e Prestiti diventa, con l’operazione conclusa nelle scorse ore, primo azionista di Euronext, il conglomerato quotato di Borse europee, consentendogli così di prendere il controllo di Borsa italiana, che rappresenta il principale hub per la raccolta di capitale azionario e obbligazionario da parte delle imprese italiane e vede una base di investitori solida e diversificata, con oltre 10.000 tra società e fondi di investimenti globali attivi sul mercato.

Dopo l’operazione SIA-NEXI, che ha creato il campione europeo di pagamenti digitali, con questa l’Italia è all’avanguardia su innovazione delle infrastrutture finanziarie, favorendo così l’accesso delle aziende, in particolare PMI, ai mercati finanziari internazionali.

Rafforziamo la centralità dell’Italia sulle piazze finanziarie, creiamo nuovi posti di lavoro, generiamo un significativo indotto per l’economia, aumentiamo la liquidità del mercato dei capitali italiano e la visibilità degli aziende quotate. È un grande successo.

Complimenti all’ A.D. Fabrizio Palermo e a tutti i colleghi che hanno lavorato a questa operazione, che aiuterà il Sistema Paese ad essere all’altezza delle nuove sfide, anche di quelle legate alla pandemia”.



Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.