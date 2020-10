Val Polis Cellae, una domenica di calici e arte

Nella Loggia di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, Verona, l'Associazione Strada del Vino Valpolicella, San Pietro in Cariano, Verona, per promuovere il territorio della Valpolicella, i suoi prodotti e le sue esperienze, ha annunciato, per domenica, 11 ottobre, l’evento “Val Polis Cellae”. Sono intervenuti: Manuel Scalzotto, presidente della Provincia; Mirko Andreoli, vicepresidente della Strada del Vino; Monica Massarotti, collaboratrice dell’Associazione, e Nicolò Rebonato, Assessore alle Manifestazioni, Pescantina.

L’evento, operativo, dalle 10 alle 18, proporrà, cinque diversi percorsi, attraverso 15 cantine, per porre in luce le peculiarità, che ogni vallata della Valpolicella – da Negrar, fino Fumane – trasmette al vino, in base al proprio terroir. Durante la giornata, i partecipanti potranno visitare le aziende vitivinicole e degustare i prodotti locali, in cortili, bottaie e sale di degustazione, mentre artisti e artigiani esporranno le loro opere. Per il pranzo, sarà possibile gustare piatti tipici, tradizionali, del territorio, serviti in ristoranti locali.

Per informazioni, sui percorsi e le cantine: www.infovalpolicella.it/valpoliscellae. Quanto sopra, per dare vita ad un territorio, dal paesaggio straordinario, reso tale dal lavoro dalla passione e dall’impegno viticoltori.