Inizia la nuova stagione al Teatro Ristori!

Guest star della seratasarà la voce del soprano Julia Lezhneva accompagnata dalla VeniceBaroque Orchestra. L’orchestra sarà diretta da Andrea Marcon. Il repertorio, lo si capisce dall’affinità con il nome della compagine strumentalevedràun balzo indietro nel tempocon le più belle pagine operistichedel repertorio di compositori come Antonio Vivaldi e Händel. Una riapertura in grande stile che aprono una nuova pagina di speranza dopo i difficili mesi di forzata chiusura che (forse) cominceranno a essere un brutto e lontano ricordo. E quale miglior modo per ripartire insieme, uniti, sotto la stella della musica: attimi di condivisione di grande musica, con grandi artisti, per guardare uniti e speranzosi al futuro della cultura e della società. Appuntamento, dunque, a domani sera, presso il Teatro Ristori!

Filippo Avesani