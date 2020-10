SICUREZZA SCOLASTICA: A VERONA 9 MILIONI DI EURO.Dall'On. Businarolo, MS, un segnale alla città.

Sicurezza degli edifici scolastici: in Provincia di Verona arriveranno oltre nove milioni di euro. È quanto prevede il decreto interministeriale firmato dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e ora controfirmato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

In tutto, agli enti locali, saranno assegnati 855 milioni per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Per le strutture del Veronese arriveranno, nello specifico, 9.321.118,83 euro.



«La sicurezza nelle scuole — commenta Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle — è uno dei punti centrali del nostro programma. Stiamo rimediando ad alcune gravi lacune che abbiamo ereditato nel settore dell’edilizia. Non è finita qui: siamo convinti che anche buona parte delle risorse europee che arriveranno con il Recovery Fund dovranno servire a migliorare l’istruzione pubblica, cominciando anche dagli ambienti dove i nostri figli, ragazze e ragazzi, imparano ogni giorno».