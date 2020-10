A Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona, il premio della rivista DoctorWine. Il riconoscimento porta il titolo: ”Una vita, per il vino”.

È la conferma dell’eccellenza, che contraddistingue la qualità dei vini, ma anche la realtà imprenditoriale della nostra regione, in questo settore”. Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, sottolinea l’assegnazione, da parte della Rivista di settore, che, quindi, parla di vino e dintorni, del premio “Una vita per il Vino”, a Sandro Boscaini, dal 1978, presidente dell’Azienda vitivinicola di famiglia, radicata nella Valpolicella, nonché presidente di Federvini e di Federalimentare. “Mi congratulo con Boscaini – conclude Zaia -. Lo stesso nome del premio riassume il suo impegno, non solo come imprenditore, ma anche come presidente dell’Organizzazione nazionale dei produttori di vino. Un incarico, che dimostra come, nel mondo della viticoltura veneta, non solo ci sia passione, per il lavoro e attenzione alla qualità, ma anche una visione, indirizzata alle sinergie e alla crescita di tutto il settore produttivo”. Un Premio, che onora Boscaini, la Valpolicella, Verona ed il Veneto, per un’operosa attività, derivante, da passione ed impegno, che anima economicamente e socialmente il territorio.

Pierantonio Braggio