“Hostaria Verona”, VI edizione, 09 - 11 ottobre 2020. Il “Festival della gente felice” torna con vino, sapori e cultura, in Piazza Bra, in Piazza dei Signori

Divertimento e serenità, proposti da oltre 100 cantine e da più di 200 vini-eccellenze, in degustazione e provenienti da 5 regioni italiane, presenti, in Foresteria, mentre, una “Piazzetta” sarà dedicata al Garda Doc e al Consorzio del Custoza. Il Durello della Val d’Alpone e della Val Tramigna – lo Spumante di Verona – potrà essere degustato nella Loggia di Fra’ Giocondo, in Piazza dei Signori. Sessanta esercenti del centro veronese, saranno coinvolti in iniziative speciali. Il Consorzio del Monte Veronese proporrà il suo pregiato formaggio e la sua didattica, per fare conoscere, come tale Monte Veronese viene preparato. Nella Loggia di Fra’ Giocondo, venerdì 9 ottobre, alle ore 21,00, avrà luogo la consegna del Premio “Paiàsso”, in memoria di Roberto Puliero, a Marino Bartoletti, giornalista sportivo. Il Charity project della Cooperativa sociale “Impastarci”, mirante ad aiutare le donne, vittime di violenza, presenterà la nuova attività di produzione di pasta Carpanea, all’insegna del mangiare e vivere sani, con prodotti d’alta qualità. “Abbiamo lavorato tanto, anche nei mesi di lockdown, affinché la manifestazione potesse riuscire, secondo i nostri standard e seguendo la filosofia di sempre, seppur, con le dovute precauzioni - dichiara Alessandro Medici, presidente dell’Associazione Culturale Hostaria –. Con coraggio e passione, siamo riusciti ad allestire molte novità, anche in un anno, così difficile. Hostaria non è solo un festival, è una dichiarazione d’amore e d’intenti, la promessa di continuare, a esserci ogni anno, con nuove idee e nuove iniziative, a sostegno della crescita del territorio”. Domenica, 11 ottobre, alle ore 11,00, nella Basilica di Santa Anastasia, sarà celebrata una Santa Messa, con la benedizione della vendemmia in corso e del vino. Pierantonio Braggio

-