Compagnia Gino Franzi, in assemblea, aperta a tutti, la sera del 28 ottobre 2020.

Segnala il presidente della nota Compagnia teatrale Gino Franzi, Stefano Modena, che è convocata, per mercoledì 28 ottobre, alle ore 21, presso la sede di via Donati 1, Verona, l'Assemblea generale della Compagnia stessa. Durante l’incontro, molto importante, si dovrà decidere come affrontare il problema dell'epidemia, che sta pesantemente contrastando le attività culturali e sociali, proprio nel momento, in cui, si può cogliere l’opportunità di sviluppare iniziative importanti come:

• La partecipazione ad un bando della Regione Veneto, per la produzione di un video interattivo, da usare, in sostituzione degli spettacoli, in diretta, nelle case di riposo;

• Il completamento del testo su ‘Bonaventura’, per il quale, c’è una forte aspettativa intergenerazionale;

• Le repliche del “Giuoco dell’Oca” e “Milly”, per cui, abbiamo già richieste;

• Un rapporto continuativo, con il Teatro Larizza, e con i Comuni di Verona, Castel D’Azzano e Villafranca.

Assemblea è aperta a tutti, e si auspica una partecipazione numerosa, per raccogliere nuove adesioni e nuove idee. Una Compagnia, dunque, che, oltre alla qualità dei suoi spettacoli, mira a creare cultura e a rendersi utile, nel sociale.

Pierantonio Braggio