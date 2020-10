Terza tappa al Giro, altre cadute preoccupanti, ma la Bardiani ed i suoi giovani si classificano

rima top10 al suo primo Giro d’Italia. Filippo Fiorelli prova a lasciare il segno in una volata di grandi velocisti e specialisti, nella quarta tappa, l’ultima frazione nella sua Sicilia. Tappa nella quale il team ha deciso di non sfidare i grandi team dei velocisti, ancora al gran completo, in una fuga velleitaria, bensì di provare a inserirsi in volata. Giovanni Lonardi, il velocista designato è rimasto attardato nel GPM di giornata nel gruppo con Fernando Gaviria, trovandosi a inseguire. Filippo Fiorelli era l’atleta designato dai DS qualora la tappa si facesse più dura del previsto con un arrivo ristretto. Con grande determinazione l’atleta siciliano ha battezzato la ruota di Viviani a meno 10 km dal traguardo per non mollare più il treno il giusto fino al finale, sfruttando la sua conoscenza delle strade d’arrivo.



Queste le parole di Filippo Fiorelli all’arrivo: “Una top10 che mi da morale nella mia Sicilia. Il nostro velocista designato era Lonardi ma sapevamo che nel mezzo la tappa era impegnativa. Lui è rimasto nel gruppo Gaviria e quindi mi sono lanciato io. Conoscevo bene le strade ero venuto a vedere questo arrivo alcuni giorni prima del Giro. Ho battezzato la ruota di Elia Viviani già ai meno 10 perché aveva la squadra molto attrezzata e ho sgomitato per essere lì. So di avere lo spunto per le volate ristrette non per quelle di gruppo ma una top10 al Giro è sempre un risultato importante e che da morale per le prossime tappe e che mi permette di lanciare un segnale ai tanti tifosi che mi hanno sostenuto sulle strade in questi giorni.”



CLASSIFICA DI TAPPA:

1 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ

2 SAGAN Peter BORA - hansgrohe

3 BALLERINI Davide Deceuninck - Quick Step

4 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale

5 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits

6 OLDANI Stefano Lotto Soudal

7 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation

8 MATTHEWS Michael Team Sunweb

9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè

10 BATTAGLIN Enrico Bahrain - McLaren