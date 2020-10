Consiglieri regionali eletti: bisogna aspettare ancora.

I consiglieri regionali del Veneto sono ancora da proclamare. Sono ormai passate due settimane ma al Tribunale di Venezia, che per legge è chiamato a proclamare gli eletti, ancora stamattina non avevano notizie. Ad una nostra precisa richiesta, per oggi, lunedì 5/10/2020 è quasi sicuro non verranno completati gli adempimenti necessari. Bisogna attendere. Si sapeva che per alcune candidature ci sono state delle segnalazioni di presunti errori nelle preferenze, segnalati da varie testate giornalistiche, ma probabilmente, visto il tempo trascorso sono sorte altre problematiche. Immaginiamo possibili difficoltà ad effettuare le verifiche stante il momento della pandemia da COVID 19. Intanto le voci sulla prossima giunta si rincorrono. I partiti si muovono per segnalare nomi e situazioni a ZAIA, che si è riservato di formalizzare la Giunta dopo la convalida degli eletti. Cambiamenti ce ne saranno, vedremo di che entità e se il peso elettorale delle varie componenti sarà tenuto in conto o quali altre esigenze saranno premiate da ZAIA.