Monete nuove di conio per gli appassionati. Ecco un aggiornamento

Un 10 euro sammarinese, in fior di coni, denominato: «Pro I.S.S. – Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino», millesimo 2020. Il pezzo è uscito il 17 settembre 2020.



La divisionale sammarinese, in fior di conio, 2020, contenente una moneta in argento da 5 Euro, in fior di conio, dedicata alla “Giornata mondiale degli Oceani” .



Divisionale in fior di conio 2020 da San Marino.

La serie è uscita il 20 luglio.

Gli “Alpini”, su una moneta da 10 euro,in fior di conio dedicata alla

«93a Adunata Alpini Rimini - San Marino 2020», millesimo 2020



Pierantonio Braggio