Sei Nel Posto Giusto, Nogara, Verona.

Il 28 agosto 2020, un nostro scritto, su www.veronaeconomia.it, annunciava l’iniziativa “Sei Nel Posto Giusto”, segnalando che, a Nogara, Verona, si sarebbe aperta l’opportunità di contattare diverse ed importanti imprese locali, per conoscere le stesse ed eventuali opportunità di lavoro.

Ebbene, ora è giunto il momento d’iscriversi al primo Open Day di “Sei Nel Posto Giusto” e il relativo appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre, presso il Palazzetto dello Sport di Nogara. Dalle 9.30 alle 15.30, avranno luogo incontri con 14 aziende partner, onde presentarsi ai responsabili di Risorse umane di tali aziende e lasciare loro il proprio curriculum vitae. Da notare che altre due imprese del territorio – Alleanza Assicurazioni e Breviglieri – hanno deciso di diventare partner del progetto. Tutti possono partecipare all’evento, ma per garantire la sicurezza di ciascuno, è necessario iscriversi e riservare la propria adesione, fissando l’appuntamento, con una o più aziende, che si è intenzionati ad incontrare. Ogni colloquio avrà la durata massima di 20 minuti, per garantire al maggior numero d’interessati la possibilità di partecipare. Per iscriversi all’Open Day è da compilare il form, che, si trova nella pagina, a ciò dedicata, sul sito di Sei Nel Posto Giusto https://seinelpostogiusto.it/candidatura_add/. Le iscrizioni on line sono aperte, fino al giorno dell’Open Day, salvo sold out degli slot disponibili. Presenti all’Open Day saranno, quindi, le imprese, partner di “Sei Nel Posto Giusto”: Ball Beverage Packaging Italia, Alleanza Assicurazioni, Breviglieri, Bonferraro Spa, Fondazione Coca-Cola Hbc Italia Srl, Diamant S.r.l., Direzione22 S.r.l., Eco Green S.R.L., Eurocoil S.p.A, Fresenius Kabi Italia Srl, Hinowa S.p.A., Prolux S.r.l., Siram Veolia e Sti S.p.A. “Sei Nel Posto Giusto entra nel vivo – sottolinea il sindaco di Nogara, Flavio Pasini – con un primo appuntamento molto atteso, da cittadini e aziende. Il nostro progetto nasce proprio dalla volontà di far conoscere, a chi vive in questo territorio, le aziende e le opportunità professionali che ci sono. Diamo l’occasione alle imprese di presentarsi, spiegando le proprie attività, e ai cittadini di candidarsi, portando il proprio curriculum. In questo modo, aziende, giovani e famiglie hanno la possibilità di incontrarsi, fornendo opportunità di crescita a tutto il territorio Mi preme sottolineare un fatto molto positivo: dopo la presentazione del progetto, due nuove aziende del territorio hanno deciso di diventarne partner e altre stanno valutando lo stesso percorso. Questo indica la serietà e l’importanza della nostra iniziativa”. “L’Open Day – sottolinea Enrico Bassi, HR manager di Ball, azienda co-ideatrice del progetto – lancia un messaggio di forte concretezza. in un periodo, in cui non è facile fare incontrare aziende, territorio e candidati. È anche un segnale tangibile di volontà, da parte delle aziende, di continuare nelle proprie attività e di essere più forti delle difficoltà che stanno affrontando”. Il prossimo appuntamento con l’Open Day è previsto per il 27 febbraio 2021, a Bovolone. Partecipano a Sei Nel Posto Giusto 19 Comuni: oltre a Nogara, Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Nogarole Rocca, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo e Vigasio.

Grande iniziativa, Sei al Posto Giusto, che permette contatti diretti, anticipati, fra aziende, che necessitano di collaboratori, il più possibile specializzati ed esperti in vari settori, e che, alla ricerca di lavoro, possono fare conoscere le proprie competenze e costatare, se le stesse possano essere ritenute valide dall’azienda interessata. Ciò evita successive discrepanze e pesante atmosfera, sul posto di lavoro, creando positiva collaborazione, fra le parti.

Pierantonio Braggio