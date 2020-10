Cattolica assicurazioni: dimissioni di un Amministratore. Spazio per le Generali

Pierantonio Riello, figlio di Pilade Riello, da tempo in consiglio di amministrazione della Compagnia, era un consigliere indipendente che ha sempre mantenuto la carica durante tutti i travagliati momenti della società di Lungadige Cangrande, dalla revoca dell'incarico all'ex AD Minali a tutte le vicende di questa estate. L'industriale della bassa veronese ha visto la Società Cattolica Assicurazioni passare da cooperativa a Spa. C'è da dire che il cavaliere non aveva incarichi esecutivi. Le ragioni per le dimissioni che sono state associate alcomunicato stampa di stasera riferiscono di motivazioni assolutamente personali.

Ora in prossimità dello spirare del termine, che dovrebbe vedere le Assicurazioni Generali prendere il proprio ruolo in Cattolica con un cospicuo aumento di capitale, rimane da capire a chi toccherà far posto ai membri nominati da Generali come prevede l'accordo tra le due compagnie.